Pd: Delrio, ‘c’è una brace, compito politica è ravvivarla’

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “I partiti da soli non ce la fanno, serve una mobilitazione forte, popolare”. Lo dice ad Avvenire Graziano Delrio, senatore del Pd, ex ministro e riferimento di Comunità democratica, che domani avrà il suo battesimo in un evento a Milano.

“Come associazione abbiamo osservato la grande vitalità civica e patriottica della Settimana sociale di Trieste. Abbiamo visto un importante movimento dal basso, abbiamo ascoltato un grido degli amministratori impegnati nelle realtà locali e riteniamo che la politica non possa essere distratta quando energie così importanti si mostrano capaci di leggere la nuova realtà che abbiamo di fronte. Trieste ha dimostrato che un fuoco, una brace c’è, in particolare tra i giovani e le donne. Il compito della politica è ravvivare questa brace. Quello che è certo, è che non possiamo più limitarci a custodire la cenere”.

Delrio puntualizza che il progetto di Comunità democratica non è l’embrione di un nuovo partito: non ci sono “ambiguità”, che sia Elly Schlein che Stefano Bonaccini ne sono informati, “sono impegnato politicamente nel centrosinistra e nel Pd” e “voglio, vogliamo svolgere questo servizio di ‘connessione’ in modo trasparente” senza “secondo fini”. Quanto a Ernesto Ruffini, che sarà ospite dell’iniziativa a Milano, “le scelte che farà saranno sue e io le rispetterò”.