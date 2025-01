Quintavalle (Asl Rm1): “Scambio intergenerazionale per odontoiatra del futuro”

Roma, 16 gen. (Adnkronos Salute) – “Guideremo dei giovani in uno scambio intergenerazionale per costruire l’odontoiatria del futuro. Faremo non solo orientamento e formazione, ma anche tirocini pratici valutativi, quindi tecnico-competenti. Questo vuol dire che” gli studenti tratteranno “i pazienti, saranno valutati e saranno anche misurati in base alle competenze”. Così Giuseppe Quintavalle, direttore generale Asl Roma 1, commenta la presentazione dell’accordo triennale siglato tra l’azienda sanitaria e l’Università Campus Bio-Medico di Roma sulla formazione, i tirocini e l’orientamento degli studenti dell’Ucbm.

“L’evento di oggi – aggiunge Quintavalle – rappresenta una concreta opportunità per creare un esempio di ecosistema virtuoso e di una forte connessione tra pubblico e privato, con l’obiettivo di migliorare la formazione dei professionisti sanitari, promuovere lo scambio di esperienze, l’innovazione e offrire servizi di qualità sempre maggiore”. Durante i 3 anni, infatti, “valuteremo, insieme al professor Rossi”, amministratore delegato e direttore generale dell’Ucbm, “e a tutta la facoltà, quello che può essere di meglio applicabile. Al San Filippo Neri – sottolinea – abbiamo la Fondazione Smile: odontoiatria, chirurgia odontoiatrica e maxillofacciale possono fare dei passi da gigante insieme. Per quanto mi riguarda, questo accordo può essere già considerato rinnovabile, perché le sinergie fra le Asl e le università sono fondamentali”.

A margine dell’evento, sulla nuova nomina, arrivata dopo 2 anni di commissariamento, Quintavalle osserva: “Quest’anno c’è la sfida del Giubileo, abbiamo inaugurato il 24 dicembre i 2 pronto soccorsi. L’altra sfida è la riorganizzazione del territorio attraverso l’atto aziendale, che dovrebbe arrivare a giorni, quindi inizieremo a rivedere le centrali operative di territorio, le case e l’ospedale di comunità”, per migliorare “i nostri servizi all’utenza nella presa in carico i nostri pazienti”, conclude.