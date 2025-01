Cittadinanza: Magi, ‘fiducia in ammissibilità, no a dire a pezzo d’Italia ‘tu non esisti”

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo fiducia nella Corte Costituzionale perchè siamo convinti delle ragioni di questo referendum, ma sappiamo anche che il momento dell’ammissibilità è sempre imprevedibile. Questa è una Corte, inoltre, che arriva a un momento importante senza plenum e con il minimo dei membri per cui possa lavorare. Noi siamo molto convinti della solidità di questo referendum”. Lo ha detto Riccardo Magi in una conferenza stampa alla Camera sul referendum cittadinanza, con le associazioni di nuovi italiani ed altri esponenti delle opposizioni, in vista del giudizio di ammissibilità da parte della Consulta.

“Io trovo commovente il fatto che le persone con un background migratorio possano usare a pieno titolo e con la massima forza di senso delle istituzioni le parole del presidente Mattarella nel discorso di fine anno. Il presidente Mattarella ha detto che è patriottismo quello di chi, con origini in altri Paesi, ama l’Italia, ne fa propri i valori costituzionali e le leggi e con il suo lavoro ne diventa parte e contribuisce ad arricchire la nostra comunità. Ben diverso da quel patriottismo che brandisce una identità escludente”.

“Sarà una campagna estremamente difficile e sarà volta ad aprire gli occhi degli italiani sulla società italiana. In Italia ci sono 5 milioni e mezzo di stranieri regolari che contribuiscono alla ricchezza del nostro Paese. E non ci rassegniamo a dire a questo pezzo di Italia: ‘tu non esisti’. Sfidiamo la presidente Meloni a non nascondersi dietro il quorum. Noi speriamo che la premier dica in ogni occasione pubblica ai cittadini di recarsi alle urne, qualunque sia il loro voto, visto che lei vuole il voto diretto dei cittadini con il premierato”.