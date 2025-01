Cresce l’apprensione tra gli abitanti della zona di via Gaetano Rummo. Se ne fa interprete la consigliera Giovanna Megna, interessata dai cittadini alle problematiche che potrebbero insorgere con la prossima riattivazione del cantiere Ex Malies: “Di sicuro, andrà ad impattare non poco su una zona già interessata da enormi criticità, più volte segnalate. Da quanto appreso, anche da interlocuzioni svoltesi in commissione, si prevede una modifica rilevante all’attuale viabilità di Via Gaetano Rummo per la parziale occupazione della sede stradale da parte del cantiere. Ciò dovrebbe comportare la soppressione del doppio senso di marcia, possibilmente una riduzione dei parcheggi, già fortemente penalizzati dalla chiusura dell’area di Piazza Orsini e dalla mancata apertura del parcheggio di Porta Rufina, di cui si sono perse le tracce.

