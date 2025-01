Trasporti: Fregolent (Iv), ‘Salvini scappa da responsabilità’

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Salvini e gli esponenti della Lega invece di dare conto agli Italiani sulle loro incapacità attaccano Renzi. È la dimostrazione che non sanno cosa dire”. Lo dichiara la senatrice di Italia Viva, Silvia Fregolent.

“Anche oggi Salvini è scappato dalle sue responsabilità e ha chiesto a Ciriani di rispondere davanti al Parlamento e ai cittadini. Gli italiani meritano una classe dirigente che sappia assumersi le proprie responsabilità, piuttosto che rifugiarsi in attacchi personali e silenzi strategici. È tempo di risposte, non di scuse”, conclude.