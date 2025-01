Agenti della Polizia di Stato di Benevento, con l’ausilio dei militari dell’arma dei Carabinieri, hanno arrestato in flagranza di reato un quarantenne georgiano, già noto alle forze dell’ordine, per furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. Intervento e brillante esito operativo in una viabilità della zona alta del capoluogo sannita.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia