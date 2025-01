Rosati (Qualivita): “Con My Selection di McDonald’s si fa educazione su agroalimentare”

Roma, 15 gen. (Adnkronos/Labitalia) – “In questi anni di collaborazione, i 22 prodotti che sono stati portati nei menù McDonald’s rappresentano qualcosa di molto importante, sia in termini di valore per i Consorzi, e quindi per le filiere, ma soprattutto in termini di educazione e di conoscenza dei prodotti agroalimentari tipici italiani. Il valore portato da McDonald’s, in questo caso, non è stato solo quello di proporre ai consumatori i prodotti di qualità Dop e Igp, ma anche quello di far conoscere le eccellenze del nostro territorio. E questa credo sia un’operazione molto importante per il sistema Italia”. Sono le parole di Mauro Rosati, direttore generale Fondazione Qualivita, a margine della presentazione delle nuove ricette ideate per la linea My Selection di McDonald’s, che nel 2025 giunge alla sua settima edizione.

My Selection si inserisce in un più ampio percorso intrapreso dall’azienda per valorizzare i prodotti Dop e Igp italiani, la loro qualità e lo stretto legame con il territorio.

“Sono diciassette anni di collaborazione con McDonald’s: tutto è cominciato con McItaly, prima scommessa fatta dall’Italia inserendo un prodotto non americano nei menù McDonald’s. Pertanto, se siamo ancora qui, dopo diciassette anni, significa che c’è il famoso ‘win-win’, sia per le filiere e i consorzi di tutela, ma anche per McDonald’s e, soprattutto, per i consumatori, che beneficiano della qualità del Made in Italy, ricercata oggi da tutti a livello mondiale”, conclude Rosati.