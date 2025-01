Pensioni: Fontana, ‘creare lavoro stabile per garantire equilibrio sistema’

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Grazie all’incremento del tasso di occupazione si è riscontrato un miglioramento del rapporto tra soggetti attivi e pensionati. Si tratta di un indicatore fondamentale per la tenuta della previdenza italiana, che nel 2023 ha registrato il valore più positivo di sempre. Questo dato conferma lo stretto legame tra l’equilibrio del sistema e la capacità di creare lavoro stabile e di qualità”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo alla presentazione del dodicesimo Rapporto di ‘Itinerari previdenziali’, ‘Il bilancio del sistema previdenziale italiano’.

“Le previsioni contenute nel Rapporto -ha aggiunto il presidente della Camera- evidenziano infatti come il futuro del sistema previdenziale dipenda in larga misura da politiche efficaci di sostegno alla produttività, all’innovazione e al mercato del lavoro”.

“In un’epoca connotata da un cambiamento demografico senza precedenti, occorre inoltre intervenire per rispondere alle esigenze di una società, purtroppo, con sempre meno giovani. È evidente, quindi, la necessità di una formazione professionale continua e di efficaci programmi di invecchiamento attivo dei lavoratori, soprattutto in considerazione delle difficoltà di garantire un adeguato ricambio generazionale. La forza di una comunità -ha concluso Fontana- si riconosce nella sua capacità di prendersi cura delle generazioni presenti e future, costruendo un sistema previdenziale che coniughi sostenibilità e solidarietà”.