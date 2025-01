Mo: Turk, ‘accordo promette enorme sollievo dopo tanto dolore e miseria’

Waskington, 15 gen. (Adnkronos/Afp) – L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha salutato con favore la notizia di un accordo di cessate il fuoco per Gaza tra Israele e Hamas, affermando che promette “un enorme sollievo dopo tanto dolore e miseria insopportabili”.

“Sono profondamente sollevato dalla notizia della prima fase del cessate il fuoco a Gaza, ed è fondamentale che questo duri”, ha affermato Volker Turk in una dichiarazione.