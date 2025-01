Mo: Fontana, ‘accordo su Gaza segnale speranza per avvio processo di pace duratura’

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “La notizia dell’accordo per il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza è un grande segnale di speranza. L’auspicio è che rappresenti il concreto avvio di un processo di pace duratura in Medio Oriente. È essenziale che il dialogo e la diplomazia continuino a prevalere, come unica strada per risolvere i conflitti e garantire la sicurezza e la dignità delle persone coinvolte. Mi auguro che questo risultato possa ispirare ulteriori progressi per tutti i conflitti in corso, per costruire insieme un futuro libero dalla guerra”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.