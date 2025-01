Mo: Boccia-Braga-Zingaretti, ‘finalmente accordo, ora due popoli, due Stati’

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Finalmente è stato raggiunto un accordo per il Medio Oriente. Non sappiamo se durerà e se darà frutti. Ma dopo 15 mesi di guerra e più di 45 mila morti, è una speranza da tenere stretta e alimentare in ogni modo per una soluzione di pace che garantisca la liberazione degli ostaggi e la nascita di uno stato palestinese. Per questo chiediamo che l’Europa e l’Italia mettano in campo ogni iniziativa per favorire le decisioni prese in queste ore e si gettino le basi per una pace duratura per l’intera regione: dal cessate il fuoco permanente all’invio di aiuti umanitari, e soprattutto il rilancio del processo di pace, con la soluzione politica dei “due popoli, due Stati”. Così in una nota congiunta la capigruppo Pd alla Camera dei Deputati, Chiara Braga, il capogruppo Pd al Senato, Francesco Boccia, e il capodelegazione Pd al Parlamento Europeo, Nicola Zingaretti.