Minori: ok Senato a ddl contro sottrazione illecita e trattenimento all’estero

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – Via libera del Senato, con 89 voti favorevoli e 55 astenuti, al disegno di legge che prevede una nuova disciplina in materia di sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci. Il provvedimento mira ad assicurare una tutela penale più efficace al minorenne o all’infermo di mente che vengano sottratti al genitore affidatario, al tutore, al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, collocando il reato nell’ambito dei delitti contro la libertà personale e consentendo alle Forze dell’Ordine l’esercizio di poteri più incisivi nella repressione di reati considerati particolarmente riprovevoli e di allarme sociale (si pensi, ad esempio, al genitore straniero non affidatario che porta il minore all’estero, negando all’altro finanche la possibilità di visita).

Favorevoli al disegno di legge, proposto dalla Lega, prima firmataria Erika Stefani, la maggioranza di centrodestra, astenute le opposizioni. Il testo passa ora all’esame della Camera.