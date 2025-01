Giustizia: ok Senato a decreto con norme su carceri e organizzazione magistratura (2)

(Adnkronos) – “Questo provvedimento -nota Pierantonio Zanettin di Forza Italia- introduce diverse, significative innovazioni normative che sono state particolarmente apprezzate dalla magistratura. In un momento di aspro contrasto tra magistratura e politica, è degno di nota che dai magistrati sia arrivata una condivisione generale su questo decreto”.

Per Wallter Verini, del Pd, “questo provvedimento non passerà alla storia della giustizia italiana. Il titolo promette, ma è più di comunicazione che di sostanza. Eppure avrebbe potuto esserci la possibilità di un salto di qualità, vista la disponibilità al confronto manifestata dal Pd e dalle opposizioni. Anche il nostro voto di astensione ha questo significato. Siamo di fronte a un provvedimento evasivo, che non coglie il cuore dei tanti e drammatici problemi. Alcuni interventi derogatori e di perfezionamento delle norme in vigore ci sono. Ma è una nuova occasione mancata, che non fa danni per quello che c’è, ma per quello che il Governo e la maggioranza continuano a non vedere e a non fare”.

Astensione anche da Alleanza Verdi e Sinistra, perchè, spiega Ilaria Cucchi, “si parte da questioni urgenti e condivise, come il sovraffollamento carcerario e le difficoltà legate all’utilizzo dei braccialetti elettronici per contrastare la violenza di genere, ma poi le criticità, che richiederebbero ben altre soluzioni, restano tutte sul tavolo, irrisolte. Il cosiddetto ‘Piano carceri’ e la nomina del Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria sono misure che, nei fatti, non ridurranno il sovraffollamento”. “Bisognerebbe prendere in considerazione -fa eco Ivan Scalfarotto, di Italia viva- la proposta del collega Roberto Giachetti sulla liberazione anticipata. Un provvedimento di sano buon senso, già previsto dal nostro ordinamento. La soluzione al sovraffollamento non può essere la costruzione futuribile di nuove carceri. La gente muore, bisogna agire subito”.