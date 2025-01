Fabio Giargia Nominato Nuovo Procurement & Planning Director Di Paglieri Spa

Il manager guiderà le strategie di approvvigionamento e pianificazione dell’azienda piemontese

Alessandria, 15 gennaio 2025 – Fabio Giargia, classe 1980, è stato nominato nuovo Procurement & Planning Director di Paglieri, azienda piemontese leader di mercato nella produzione diprodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa.

Giargia porta in Paglieri un’esperienza ventennale maturata in contesti distributivi e industriali di primo piano, con competenze consolidate nella gestione della supply chain, nella negoziazione strategica e nell’ottimizzazione dei processi aziendali. Durante la sua carriera, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, evidenziando forti capacità di leadershipe ottenendo risultati significativi.

“Siamo lieti di annunciare la nomina di Fabio Giargia come nuovo Procurement & Planning Director di Paglieri,” dichiara Francesco Luiso, General Manager di Paglieri S.p.A. “La sua esperienza nella gestione di processi complessi e conoscenza delle dinamiche negoziali e di approvvigionamento saranno determinanti per rafforzare e supportare i piani di sviluppo aziendali. Il suo ingresso rappresenta un’ulteriore conferma del nostro impegno per rafforzare le competenze e la nostra struttura organizzativa, elementi cardine di Paglieri.”

“Sono orgoglioso di entrare a far parte di Paglieri, un’azienda d’eccellenza che rappresenta da sempre un punto di riferimento del Made in Italy,” afferma Fabio Giargia, Procurement & Planning Director di Paglieri S.p.A. “La mia lunga esperienza, maturata in contesti distributivi ed industriali, sarà messa con grande entusiasmo al servizio dell’organizzazione per il suo rafforzamento in vista degli importanti piani di sviluppo che ci attendono. Una nuova appassionante avventura in un contesto industriale all’avanguardia, che al contempo mantiene al centro le persone e il loro benessere.”

nasce nel 1807 ad Alessandria grazie alla maestria di Lodovico Paglieri. Oggi l’Azienda è leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, tutti caratterizzati da un approfondito studio e sviluppo del profumo. Con i suoi oltre 200 anni di storia è simbolo d’imprenditorialità italiana in oltre 50 Paesi nel mondo. Creatrice del brand Felce Azzurra, ha continuato il suo percorso sviluppando nuovi marchi per esigenze specifiche. Nel ramo personal care, Paglieri è proprietaria dei marchi Felce Azzurra Bio, – una gamma per chi è particolarmente attento all’ambiente, Cléo – una linea appositamente concepita per la cura quotidiana del corpo femminile, Labrosan – burri di cacao per la cura delle labbra e SapoNello – la linea che si prende cura della pelle delicata dei più piccoli. Nel ramo home & fabric care Felce Azzurra il Bianco e Mon Amour – ammorbidenti, detersivi e additivi per un bucato protetto e profumato e Aria di Casa, una linea completa di profumatori per ogni stanza della casa. Oltre ai brand di proprietà, il Gruppo Paglieri fonda nel 2001 Selectiva Spa, che per prima porta il concetto del gourmand in profumeria declinato in bagni, creme corpo e profumi con i marchi Aquolina e Pink Sugar.

