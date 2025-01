Covid: Pd, ‘contro Speranza violenza inquietante, serve condanna unanime’

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Siamo solidali con Roberto Speranza. L’episodio di oggi, dove è stato vandalizzato un locale nel quale avrebbe dovuto intervenire l’ex ministro in un convegno, non è che l’ennesimo atto di violenza inquietante perpetrato nei suoi confronti da parte di gruppi No Vax. Bisogna tenere alta l’attenzione contro questi fenomeni di odio nei confronti di chi in questi anni ha messo sempre in cima alla sua azione politica la salvaguardia della salute degli italiani pagando un prezzo anche in termini personali. Auspichiamo che ci sia una condanna unanime da parte dell’intero mondo politico”. Così i deputati democratici, Federico Fornaro, Cecilia Guerra, Arturo Scotto e Nico Stumpo.