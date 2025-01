Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Come va a finire con Zaia in Veneto? Non lo so, questo va chiesto a loro… Io dico solo che diffido dai politici che si ritengono eterni. Noi siamo contrari al terzo mandato”. Lo dice Elly Schlein a Di Martedì su LA7 e sulla Campania aggiunge: “Abbiamo sostenuto il lavoro che è stato fatto in questi anni in regione Campania e io penso che più del consenso, serva il buonsenso: quello di costruire una alternativa secondo le regole che ci siamo dati”.