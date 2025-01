Seul: “Corea Nord ha lanciato missili balistici verso Mar del Giappone”

Seul, 14 gen. (Adnkronos) – Nuova “provocazione” da parte della Corea del Nord. I militari sudcoreani segnalano di aver rilevato lanci di missili balistici a corto raggio intorno alle 9.30 ora locale dalla zona di Ganggye in direzione del Mar del Giappone, come riporta l’agenzia sudcoreana Yonhap.

Lo Stato maggiore congiunto sudcoreano non indica quanti missili siano stati lanciati, ma precisa che hanno volato per 250 chilometri prima di finire in mare in quella che viene considerata una “palese provocazione” e una minaccia per la pace e la stabilità nella regione.

“In previsione di ulteriori lanci, i nostri militari hanno intensificato il monitoraggio – precisano – condividendo le informazioni con Usa e Giappone”. Lo .