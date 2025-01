Report: Bonelli, ‘solidarietà a Ranucci’

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Quanto scritto nella rubrica ‘Andrea’s Version’ de Il Foglio nei confronti di Sigfrido Ranucci è un attacco indecente che non fa onore a una testata giornalistica. Non si tratta di esercizio del diritto di critica, ma di un commento che supera i limiti del rispetto umano e professionale. È inaccettabile che si possa arrivare a evocare il rammarico per la sopravvivenza di una persona dallo tsunami del 2005. Esprimo la mia solidarietà a Sigfrido Ranucci, che ha dimostrato grande dignità di fronte a questo attacco, e ribadisco una condanna ferma a queste derive deprecabili nel dibattito pubblico e nell’informazione”. Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.