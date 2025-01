Israele: Formentini (Lega), ‘spero che con Trump si riparta in solco accordi di Abramo’

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Un onore aver partecipato nella giornata di oggi al proficuo incontro con il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, alla presenza dell’ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled e dei tre capigruppo di maggioranza al Senato Massimiliano Romeo, Lucio Malan e Maurizio Gasparri e del senatore Marco Scurria”. Così il vicepresidente della commissione Affari Esteri, il deputato della Lega Paolo Formentini.

“Durante l’incontro si è ribadita la volontà del centrodestra per una pace duratura nella regione dopo l’accordo sugli ostaggi, doloroso per Israele ma necessario per un cessate il fuoco. Auspico che con la nuova presidenza Trump si riparta nel solco degli accordi di Abramo, riprendendo quel percorso di normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita, purtroppo interrotto dal terribile massacro del 7 ottobre 2023”.