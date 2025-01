Gabriele Sciulli, una formazione dedicata al networking dei professionisti

Bologna, 14 gennaio 2025. – Creare e coltivare una rete di conoscenze e relazioni professionali, significative e durature nel tempo, nell’ottica di scambiare valore reciproco per il proprio lavoro. In inglese, si chiama networking ed è una delle strade più efficaci per sviluppare e migliorare la propria attività: “Sono tre -spiega , trainer e formatore- i pilastri su cui si basa questo innovativo approccio: sapersi promuovere, essere in grado di comunicare in poco tempo e in poco spazio, sapere stringere rapporti importanti per la propria carriera. Sono tutti aspetti che appartengono alla modernità e quindi ai meccanismi che essa richiede quotidianamente ma hanno come sfondo un elemento che, da sempre, muove il mondo del lavoro ovvero la capacità di sapersi costruire una buona reputazione”.

Secondo Forbes e il World Economic Forum, il networking sarà una delle 16 skill più richieste in futuro dalle aziende, al pari della stampa 3D e dell’Intelligenza artificiale: “Fare networking -afferma Sciulli, che ha ideato un portale di formazione digitale dedicato ai professionisti che voglio formarsi sulle relazioni e sullo sviluppo professionale- significa dare, non ricevere. Si tratta di creare fiducia e di aiutarsi l’un l’altro verso obiettivi comuni. Impegnarsi regolarmente con i propri contatti e trovare opportunità per rafforzare la relazione. Proprio grazie al continuo scambio di informazioni e pareri, si ha la possibilità di entrare in contatto con visioni differenti e apprendere nuove competenze fondamentali per lavorare in un determinato settore o ruolo. Un motivo di crescita e di affermazione sociale che, di fatto, migliora la vita dei professionisti e del loro percorso lavorativo”.

Un metodo dunque che guarda al futuro i cui contenuti sono presenti in un libro che sta per uscire: “Si intitola -ricorda Sciulli- Relazioni di successo ed è edito da Guerininext. Un volume rivolto a chi, manager o dirigente d’azienda, si ritrova all’improvviso senza lavoro, al libero professionista o all’azienda che, per vari motivi, ha perso i propri clienti o, ancora, al neolaureato che si trova magari lontano da casa e dai suoi affetti. Casi legati tutti da un filo rosso, la necessità di ripartire da zero e, per farlo, si può puntare su un’unica arma segreta di cui a volte ci dimentichiamo: il potere della relazione umana. Non bisogna mai dimenticarsi, ed è questo il messaggio lanciato nel libro, che, per vincere le sfide professionali del futuro, bisogna puntare proprio sul networking”.

Per infomazioni: https://www.gabrielesciulli.it/