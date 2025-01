Dl emergenze: Camera respinge pregiudiziale costituzionalità

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – Con 159 voti contrari, 121 favorevoli e 4 astenuti la Camera ha respinto la pregiudiziale di costituzionalità, presentata da Alleanza Verdi e Sinistra, al decreto legge contenente misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il provvedimento prevede, tra l’altro, la predisposizione, affidata al Commissario straordinario di Caivano, di un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale di sei Comuni e aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale; azioni per far fronte all’emergenza idrica in Sicilia; il trasferimento alla Autorità per la laguna di Venezia–Nuovo magistrato alle acque i compiti, le funzioni e le risorse finanziarie del Commissario straordinario Mose che cessa dalle proprie funzioni; una disposizione di interpretazione autentica per garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura di federazione sportiva come Aci, AeCI e Unione italiana tiro a segno.