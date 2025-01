Brescia: Orfini, ‘procedure irregolari e punitive? Piantedosi chiarisca’

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Le notizie provenienti da Brescia che riguardano il fermo di alcuni attivisti di extinction rebellion, Palestina libera e ultima generazione sono inquietanti. Ragazze obbligate a spogliarsi, procedure irregolari e chiaramente punitive che se confermate sarebbero veri e propri abusi”. Così il deputato democratico, Matteo Orfini.

“Da Bologna arrivano segnalazioni analoghe: una donna obbligata a spogliarsi e trattata in modo inaccettabile in uno stato di diritto. Chiediamo al ministro Piantedosi di verificare immediatamente e di intervenire qualora le notizie fossero confermate. Viene sempre più il dubbio che questi comportamenti siano figli, se non di una indicazione esplicita, di un clima creato da un governo che cerca di esasperare la situazione e di criminalizzare il dissenso. E lo diciamo avendo duramente condannato le violenze di alcune minoranze nelle manifestazioni di questi giorni. Ma questi comportamenti da parte delle forze dell’ordine sono ingiustificati e inaccettabili”.