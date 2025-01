Brescia: Magi, ‘perquisizioni corporali, Piantedosi chiarisca’

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Trattenimenti in Questura per ore ed ore, fogli di via, denunce e perquisizioni corporali per le ragazze. Misure che appaiono tutt’altro che proporzionate a porre fine a un presidio non violento. Quanto denunciato dagli attivisti e dalle attiviste di Ultima generazione, Extinction Rebellion, Palestina Libera che ieri manifestavano a Brescia sotto la sede di Leonardo spa è preoccupante e indegno di un Paese democratico, per questo chiediamo al ministro Piantedosi di fare chiarezza. E di chiarire in particolare le circostanze per le quali alle ragazze sarebbe stato chiesto di rimuovere la biancheria intima e fare dei piegamenti: un abuso, che se accertato, non potrebbe essere difeso in alcun modo”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.