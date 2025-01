Come da previsioni la neve si è affacciata sul Fortore e sul Tammaro. I primi fiocchi già domenica ma è nella giornata di ieri che le nevicate si sono intensificate.

E mentre sui Comuni che si trovano ad altitudini maggiori il bianco manto nevoso ha ricoperto tetti e strade, già poco più giù le nevicate si sono ridotte ad una leggera spolverata. Le temperature molto basse hanno, come sempre, fatto aumentare l’allerta per il ghiaccio che, tuttavia, sembra non aver causato disagi alla circolazione grazie allo spargimento di sale.

