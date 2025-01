Approvati con atto di Giunta regionale della Campania dello scorso 27 dicembre avviato alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale Regione Campania la programmazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa, da assegnare a ciascuna struttura privata accreditata per la specialistica ambulatoriale, in via definitiva, per l’esercizio 2024 e, in via provvisoria, per l’esercizio 2025.

Una programmazione che si approssima dunque a diventare operativa e a incidere con ricaduta non positiva sull’utenza.

