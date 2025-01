Report: Ruotolo (Pd), ‘solidarietà, la destra smetta di fare censura’

Roma, 13 gen (Adnkronos) – “Sempre la stessa storia. Alla destra non piace l’approfondimento giornalistico in Tv. Dopo la puntata di ieri di Report su Rai Tre che si è occupata anche di Silvio Berlusconi fioccano le richieste di chiusura del programma da parte di esponenti di Forza Italia”. Lo dice Sandro Rutolo, responsabile Informazione e Cultura nella segreteria Pd.

“La signora Marina Berlusconi, legittimamente, pensa di adire alle vie legali per diffamazione. Gli autori del programma sono convinti invece di aver raccontato solo fatti. Saranno eventualmente i magistrati ad esprimersi. Gli esponenti politici della destra la smettano di fare i censori. Noi esprimiamo la nostra solidarietà alla redazione di Report”, conclude Ruotolo.