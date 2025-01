Pmi: Miwa Energia, a confronto su accesso al credito, finanza alternativa fondamentale

Benevento, 13 gen. (Labitalia) – Venerdì 17 gennaio, a partire dalle 9, ad Apice (Bn), presso il Castello dell’Ettore, avrà luogo il convegno sul tema ‘Dalle fonti di finanziamento tradizionali a quelle alternative. Il ruolo della finanza complementare nell’accesso al credito per le Pmi’, organizzato da Miwa Energia SpA con il patrocinio di Confindustria Benevento, Università degli Studi del Sannio, Arte – associazione reseller e trader dell’energia, Sannio Valley digital inside e Sei Sannio.

Dopo i saluti istituzionali delle autorità locali, interverranno: Michele Zullo, ceo di Miwa Energia S.p.A.; Sante Attolini, consulente finanziario d’impresa; Diego Pellegrino, portavoce di Arte – associazione reseller e trader dell’energia; Filippo Liverini, cfo di Mangimi Liverini S.p.A.; Nicola Occhinegro, ceo di Finanza.Tech; Luigi Brandolani, area manager corporate Campania Nord Unicredit; Ezio Mazzaro, responsabile centro imprese Campania Sud Bper Banca; Giuliano Ferazzoli, responsabile Banco BPM Area Campania. Modera Antonella Malinconico, ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso l’università degli studi del Sannio.

“Abbiamo organizzato questo meeting – afferma Michele Zullo, ceo di Miwa Energia S.p.A. – con l’obiettivo di sottolineare l’importanza della finanza alternativa per il futuro delle nostre aziende. Il panorama economico attuale, segnato da instabilità geopolitica e livelli di tasso d’interesse elevati, ha reso sempre più difficile accedere al credito tramite i canali tradizionali. Al tempo stesso, noi imprenditori siamo sempre più concentrati sul nostro business, ma spesso non parliamo la lingua dei mercati finanziari. Pertanto, è importante creare un dialogo tra imprenditori e finanza, aprendo le porte a nuovi canali di finanziamento. Infatti, l’integrazione di strumenti finanziari digitali con le opportunità offerte dai capitali privati, determina nuove opportunità di crescita per le piccole imprese, soprattutto in un contesto dove la sostenibilità e il rispetto dei criteri Esg diventano fondamentali”, spiega.

“È in questo contesto – conclude Zullo – che nuovi strumenti finanziari, complementari ai tradizionali canali bancari, emergono come una soluzione innovativa per sostenere le imprese nel raggiungimento dei propri obiettivi finanziari e di crescita”.

Il convegno, organizzato da Miwa Energia SpA, si propone di analizzare sia le tematiche economico-finanziarie, che quelle normative afferenti l’accesso al credito, attraverso il contributo di un parterre di relatori qualificato ed esperto. L’obiettivo è quello di fornire agli imprenditori utili strumenti per approcciarsi alla finanza alternativa che offre una serie di vantaggi significativi per le imprese, consentendo loro di diversificare le fonti di finanziamento e di accedere a capitali privati in modo più flessibile e innovativo, pur non prescindendo da un rapporto efficiente e strutturato con un sistema finanziario che resta necessariamente ‘bancocentrico’.