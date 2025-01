Mo: Lapid, ‘Hamas non farà naufragare l’accordo sugli ostaggi’

Tel Aviv, 13 gen. (Adnkronos) – Il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid ha dichiarato di aver incontrato ieri a Parigi un funzionario del governo del Qatar coinvolto in questioni relative agli ostaggi che gli ha riferito che Hamas non è interessato a far naufragare un accordo.

“Voglio tornare indietro e ricordare a Netanyahu da qui”, ha detto Lapid all’incontro di apertura del partito Yesh Atid. “Non ha bisogno del ministro della Sicurezza Nazionale Ben-Gvir e del ministro delle Finanze Smotrich. Ho proposto una rete di sicurezza politica per un accordo sugli ostaggi: la proposta è ancora valida, più che mai”.