“La questione dei concorsi alla Provincia di Benevento approda in Parlamento. La deputata della Lega Salvini Premier Giovanna Miele ha presentato un’interrogazione parlamentare a risposta scritta ai ministri dell’Economia e delle Finanze, per la Pubblica Amministrazione e dell’Interno.

La deputata ha ripercorso, nelle premesse dell’interrogazione, quanto segnalato dallo Sportello Anticorruzione e Trasparenza Amministrativa dell’Associazione Consumatori e Utenti (Acu) e da AltraBenevento in particolare riguardo l’assunzione alla Provincia della nipote dell’attuale presidente della Provincia di Benevento attraverso “una confusione interpretativa del tutto incomprensibile”, si legge nel testo già pubblicato sul sito della Camera dei Deputati”, così dalla Lega Salvini Premier.

