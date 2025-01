Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale di Castelvetere in Val Fortore è stata convalidata la surroga in Consiglio Comunale del consigliere Carmine Panaggio.

Il sindaco Gianfranco Mottola ha riferito in Consiglio che lo scorso 10 dicembre, il consigliere Panaggio Carmine ha comunicato personalmente al protocollo dell’Ente le proprie dimissioni da consigliere comunale.

