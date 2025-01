Si appresta a chiudersi la partita tra Provincia e Comune di Benevento relativa al pagamento della Tefa dal 2009 al 2016.

Il presidente della Rocca, Nino Lombardi ha infatti approvato una delibera che apre le porte alla proposta dell’Organo straordinario di liquidazione del Comune di Benevento per un importo di 3.303.467 euro, a saldo e stralcio per la Tefa incassata dal 2009 al 2016.

Un atto di rilievi in termini di finanze provinciali.

