Ramy: Schlein, non esistono cause giuste per devastazioni, destra sostenga sindaci’**

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Pieno supporto al sindaco di Bologna e ai cittadini bolognesi per la devastazione e le violenze della scorsa notte che hanno colpito anche alcuni esponenti delle Forze dell’Ordine, oltreché la Sinagoga e vari esercizi commerciali. Tutta la solidarietà del Partito democratico che condanna sempre ogni atto violento. Lepore ha ragione a chiedere unità delle istituzioni, affinché siano individuati i responsabili di questi atti inaccettabili, e a sottolineare che non esistono cause giuste per devastare Bologna, né qualsiasi altra città”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein.

“Importanti le parole dei genitori di Ramy Elgaml -aggiunge- che chiedono che la giusta richiesta di piena verità e giustizia per il figlio non sia strumentalizzata per commettere atti violenti. E la destra che governa la smetta di fare politica su queste violenze e sostenga invece i sindaci nel contrastarle, gli stessi sindaci cui chiedono di garantire sicurezza proprio mentre tagliano miliardi di euro agli Enti locali”.