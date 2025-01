Ramy: Fassino, vicini a Comunità ebraica, solidarietà a Bologna e Forze Ordine’

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “L’aggressione alla Sinagoga di Bologna da parte di centri sociali e gruppi ‘Pro-Pal’ è fatto di inaudita gravità che non può essere giustificato in alcun modo”. Lo afferma Piero Fassino, della Direzione del Pd. “Trasformare la critica al governo Netanyahu per come conduce la guerra a Gaza in una criminalizzazione di ogni ebreo e comunità ebraica -aggiunge- è manifestazione di un antisemitismo e un odio antiebraico che va condannato e contrastato senza se e senza ma. Non farlo significa assumersi la responsabilità di legittimare un clima inaccettabile di intolleranza e di violenza”.

“Alla doverosa solidarietà con la Comunità ebraica di Bologna -conclude Fassino- si accompagnino da parte della città e delle sue istituzioni atti concreti di vicinanza al mondo ebraico e di contrasto di chi lo voglia isolare e aggredire. Così come solidarietà va alla città di Bologna colpita nei suoi sentimenti democratici e antifascisti e agli agenti aggrediti mentre tutelavano la legalità dei cittadini”.