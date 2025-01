La strategia di Nino Lombardi, almeno per ora, si è rivelata azzeccata: l’opposizione si sta dividendo. La decantazione della crisi alla Rocca voluta dal presidente ha determinato l’affiorare dei sospetti reciproci tra Pd, Fdi e Fi.

Giuseppe Ruggiero parla apertamente di consociativismo, commentando la richiesta di riunire il consiglio venuta dal centrodestra, ipotizzando che si voglia dare una mano all’ex maggioranza solo perché qualche consigliere è alla ricerca di un “lecco”, come definiva le ricompense in politica un ex esponente di primo piano della Dc sannita alcuni decenni fa.

