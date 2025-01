Per il trimestre gennaio-marzo 2025 sono programmate 6.980 assunzioni in provincia diAvellino e 4.830 in provincia di Benevento. Se si considera solo il dato relativo al mese di gennaio le entrate stimate sono 2.590 in Irpinia e 1.800 nel Sannio.

E’ quanto emerge dal Bollettino mensile del Sistema informativo ‘Excelsior’, realizzato da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il supporto delle Camere di Commercio per la rilevazione presso le imprese.

