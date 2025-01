A cena per recuperare protagonismo. Perché i sindaci dovranno avere voce in capitolo nelle scelte che riguardano soprattutto i loro territori. Stasera, ‘A casa di Dionisio’ in quel di Beltiglio di Ceppaloni, saranno in 13 le fasce tricolori a far da corona a Francesco Rubano, peraltro anch’egli sindaco, essendo al vertice del Comune di Puglianello, facendo salire a 14 il numero complessivo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia