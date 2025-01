Croazia: Rojc (Pd), ‘buon lavoro a Milanovic, Paese fondamentale per stabilità Balcani’

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Buon lavoro al rieletto presidente Zoran Milanovic, che avrà ancora il compito di rappresentare con equilibrio tutta la Croazia in patria e all’estero. La Croazia è un elemento fondamentale per la stabilità dei Balcani e un tassello importante nell’ambito della Nato, soprattutto dopo l’aggressione russa all’Ucraina. Il Paese di Milanovic potrà anche collaborare alla piena integrazione di Bulgaria e Romania nell’area Schengen e alla gestione di fenomeni epocali come le migrazioni”. Così la capogruppo del Pd nella commissione Politiche europee del Senato Tatjana Rojc, dopo che Zoran Milanović è stato confermato Presidente della Repubblica di Croazia.