Trasporti: Silvestri (M5S), ‘Meloni ammetta fallimento Salvini e lo sostituisca’

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Il sistema dei trasporti italiano non è mai sceso così in basso, oggi un’altra giornata orribile con il Nord Italia sostanzialmente paralizzato. Veniamo da due anni inaccettabili per uno dei Paesi faro dell’Europa e dell’Occidente. Dove il ministro corrente è riuscito persino ad accusare un chiodo pur di negare le sue responsabilità. Meloni prenda atto del fallimento di Salvini e lo sostituisca rapidamente. Nei fatti è il peggiore ministro dei trasporti che il nostro Paese abbia mai avuto”. Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.