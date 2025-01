Torino: Nastri, ‘si vuole riportare Paese a clima scontro’

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Ancora una volta ci troviamo di fronte all’ennesimo attacco da parte dei soliti estremisti dei centri sociali, incapaci di confrontarsi con le idee e ricorrendo invece alla violenza per impedire uno dei fondamenti della democrazia: il dialogo con i cittadini. Questa mattina durante un’iniziativa politica in Via Racconigi a Torino è stato preso di mira un gazebo di Fratelli d’Italia, un gesto che non solo rappresenta un’aggressione fisica e simbolica, ma che conferma il totale disprezzo di queste frange verso il rispetto delle regole e della convivenza civile”. Lo afferma Gaetano Nastri, senatore di Fratelli d’Italia e questore a Palazzo Madama.

“Ringraziamo le Forze dell’Ordine -aggiunge- per il pronto intervento che ha evitato conseguenze più gravi e ribadiamo con forza la necessità di sgomberare gli stabili occupati abusivamente da questi gruppi, veri e propri centri di organizzazione della violenza politica. Questi episodi dimostrano che c’è ancora chi vuole riportare il Paese a un clima di scontro che pensavamo superato. Non ci faremo intimidire e continueremo a portare avanti le nostre battaglie a viso aperto”.