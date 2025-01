Migranti: Sardone, ‘da Sala schiaffo alle donne, vittime di Piazza Duomo’

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Passano i giorni e diventa sempre più ampio e drammatico il contesto delle violenze ai danni delle donne in Piazza Duomo. Si moltiplicano le testimonianze e gli inquirenti indagano parlando di ‘taharrush gamea’, una pratica comune nei Paesi musulmani che prevede aggressioni sessuali di gruppo su pubblica piazza perpetrate ai danni di una o più donne da gruppi di uomini, allo scopo di ‘insolentire la donna, rea di essersi presentarsi in pubblico’. Milano per la seconda volta deve subire scene di violenza inaccettabili e indecenti. Dopo giorni di testimonianze il sindaco Sala non ha ancora trovato una parola di commento e condanna su quanto accaduto. Il suo comportamento è uno schiaffo alle vittime”. Lo afferma Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega a Milano.

Dove sono Elly Schlein e Laura Boldrini -si chiede- sempre pronte a parlare di patriarcato e a fare le finte paladine dei diritti delle donne? Di fronte agli abusi multipli in piazza Duomo rimangono in silenzio perché dovrebbero prendere atto del fallimento dei modelli di integrazione da loro voluti. Non dicono nulla perché dovrebbero accusare queste pratiche indecenti, sempre più diffuse nelle comunità islamiche che loro considerano bacini di voto”.