Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Siamo tutti colpiti dalla terribile tragedia accaduta a Roccaraso alla convention di Forza Italia ‘Azzurri in vetta’. Un abbraccio e le condoglianze alla famiglia e agli amici di Luca, così come ai ragazzi di Forza Italia Giovani e a tutto il partito, a partire da Antonio Tajani”. Lo scrive in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.