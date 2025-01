Clima: Fratoianni, ‘Meloni riferisca su azione governo, piano 2023 è fermo’

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “I dati di Copernicus resi noti in questi giorni sull’aumento della temperatura del nostro Pianeta sono spaventosi: siamo già oltre gli accordi di Parigi, siamo tutti in pericolo perché gli effetti di ulteriori aumenti sono incalcolabili e probabilmente ingestibili. Oggi in Italia tutti sono informati sull’ammontare dei tagli ai bilanci dei pompieri della California. Ma cosa si sa delle azioni che il nostro Paese sta finanziando per proteggerci dagli eventi meteorologici estremi e dagli effetti del cambiamento climatico? Niente”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

“Il Governo Meloni ha approvato un piano di adattamento ai cambiamenti climatici a dicembre 2023, ma – prosegue il leader di SI – che punto è la sua attuazione? È ad un punto fermo, senza attenzioni e senza finanziamenti. Intanto la Sardegna ieri ha chiesto lo stato d’emergenza per la siccità. Intanto in Sicilia abbiamo una situazione drammatica. Intanto in Basilicata hanno immesso nell’acquedotto l’acqua del fiume. E ci sarebbe molto altro di cui discutere”.

“Arrivati a questo punto è ora di chiedere che il Governo venga nelle Aule parlamentari a riferire. Anche perché scandalosamente la Meloni non ha detto una parola su questi problemi in conferenza stampa. Se non è “interesse nazionale” la protezione dei cittadini e delle imprese dalle calamità non vedo proprio – conclude Fratoianni – cos’altro possa esserlo”.