Australia: scritte antisemite su un’altra sinagoga a Sidney

Sidney, 11 gen. (Adnkronos) – Un’altra sinagoga di Sydney è stata imbrattata con scritte antisemite. Lo ha riferito la polizia, dopo che ieri si era verificato un atto simile ai danni di un’altra sinagoga nel capoluogo dello stato australiano del Nuovo Galles del Sud. L’anno scorso in Australia si sono verificati una serie di episodi antisemiti, tra cui graffiti su edifici e automobili a Sydney e un attacco incendiario a una sinagoga a Melbourne, che la polizia ha classificato come terrorismo.

Nell’ultimo incidente, la polizia ha dichiarato di essere stata avvisata della presenza di graffiti sulla sinagoga, nella periferia di Newtown, nelle prime ore di oggi. Anche una casa nella zona est di Sydney, centro della comunità ebraica cittadina, è stata imbrattata di graffiti antisemiti, ha riferito la polizia, aggiungendo che sta indagando anche sui commenti offensivi pubblicati su un manifesto in strada nella periferia di Marrickville.