Terzo mandato: Valiante (Pd), ‘De Luca apre contenzioso lungo, Campania torni a normalità’

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “De Luca, con la sua ennesima provocazione istituzionale, candida la Campania ad un contenzioso politico ed istituzionale di lunga durata. Da salernitano, poi, con una certa esperienza di frequentazione politica anche familiare, posso solo sorridere, se De Luca effettivamente girerà l’Italia per dare lezioni di democrazia partecipata. Mi candido ad aprire la sua sezione salernitana di democrazia partecipata. Spero solo che la mia terra possa ritornare presto alla normalità e che il dibattito politico, inesistente anche nell’opposizione, affronti nel merito problemi ed opportunità di una regione di 6 milioni di abitanti, rispettando anche il lavoro fatto da lui e da chi lo ha preceduto in questi anni”. Lo dichiara Simone Valiante, ex deputato salernitano del Partito democratico.