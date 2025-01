Mercoledì scorso a Benevento gli studenti del Liceo ‘Alberti’ al suono della campanella non sono entrati in classe per via di un guasto al sistema di riscaldamento. Stesso copione a San Giorgio del Sannio, dove il plesso dello Scientifico presentava lo stesso problema (buona parte dei ragazzi del Classico pure ha disertato le lezioni, in ‘solidarietà’ con gli altri studenti dell’Istituto superiore).

Ieri, mentre al Classico le lezioni sono riprese normalmente, permaneva la criticità al plesso di via Sant’Antonio: con la caldaia ancora in panne, gli allievi per il secondo giorno consecutivo non hanno fatto ingresso in aula.

L’ostacolo non è apparso risolvibile nell’immediato, di fatti la dirigente scolastica Silvia Vinciguerra ha disposto dalla giornata odierna lo spostamento temporaneo degli alunni del Liceo scientifico nella sede del Classico, in via G. Bocchini.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia