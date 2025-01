A Telese Terme si torna a costruire per il futuro replicando agli attacchi degli ultimi mesi. Mercoledì mattina, operai e macchinari sono tornati all’opera per completare la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia, un edificio all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e completamente a energia zero. Un progetto ambizioso che promette di garantire ai più piccoli un luogo sicuro, moderno e rispettoso dell’ambiente.

