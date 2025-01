Mo: Katz, ‘Idf appronti piano per completa sconfitta Hamas’

Tel Aviv, 10 gen. (Adnkronos) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha reso noto di aver ordinato alle Idf di presentargli un piano “per la completa sconfitta di Hamas a Gaza”, se non verrà raggiunto un accordo sugli ostaggi prima dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. “Se l’accordo sugli ostaggi non si concretizzerà entro l’insediamento del presidente Trump, ci sarà una sconfitta completa di Hamas a Gaza”, ha detto Katz in una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio.

“Non dobbiamo lasciarci trascinare in una guerra di logoramento che ci costerà caro e non porterà alla vittoria e alla completa sconfitta strategica di Hamas e alla fine della guerra a Gaza”, ha aggiunto il ministro, sottolineando che “la questione del rilascio degli ostaggi è stata la massima priorità dell’apparato di difesa sin dal suo insediamento e che si deve fare tutto il possibile per riportarli a casa”.

“Il ministro della Difesa ha sottolineato che non dobbiamo lasciarci trascinare in una guerra di logoramento contro Hamas a Gaza, mentre gli ostaggi rimangono nei tunnel con le loro vite in pericolo e mentre soffrono gravemente”, si legge nella dichiarazione.