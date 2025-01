Le previsioni metereologiche non promettono nulla di buona, ma anche fino alla giornata di ieri il match tra Potenza e Benevento non viene considerato a rischio rinvio. Lo scenario, però, potrà cambiare molto rapidamente, considerando che nel week-end sono previsti abbondanti nevicate sul capoluogo lucano, con previsioni di accumulo dai 5 ai 10 centimetri di neve proprio nella giornata di domenica. Cosa che se dovesse essere confermata inevitabilmente metterebbe a rischio la disputa del match, nonostante il ‘Viviani’ sia dotato di teloni per proteggere il terreno di gioco.

