Governo: Ascani, ‘su ceto medio parole Meloni vuote’

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni lo ha ammesso ieri in conferenza stampa: il suo governo ha dimenticato il ceto medio. Alle famiglie in difficoltà – tra bollette sempre più care, spese mediche da sostenere di tasca propria per via di un servizio sanitario sottofinanziato, carrello della spesa in crescita, costi da sopportare per i disagi nei trasporti e nei servizi che i comuni dovranno o tagliare o far pagare di più per la nuova mannaia decisa sui trasferimenti – non servono a nulla le parole vuote della premier”. Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem.

“Tanto più dopo una manovra che non si preoccupa della crescita e che condannerà il Pil all’ennesimo ‘zero virgola’. E che si tradurrà in ulteriori tagli e tasse che si abbatteranno su chi già oggi fa fatica ad arrivare a fine mese. Meloni dovrebbe smettere i toni trionfalistici, tornare con i piedi sulla terra e occuparsi realmente di come aiutare le famiglie e sostenere le imprese che, come dimostrano i dati negativi della produzione industriale, da due anni registrano una situazione di grave criticità”.