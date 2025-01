Ue: Meloni, ‘leader più potente? Come diceva Uomo ragno grande potere grande responsabilità**

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – “Come diceva l’Uomo ragno, a un grande potere corrispondono grandi responsabilità, quindi di solito quando mi confronto con queste cose vedo soprattutto le responsabilità che questo comporta”. Ricorre anche ad una battuta il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di fine anno, per commentare il giudizio di ‘Politico’ che l’ha considerata la leader più potente d’Europa.

“Mi preoccupa un po’ -ha esordito la premier- ho sempre molta difficoltà a parlare di me stessa, soprattutto in termini positivi. Ho trovato sicuramente positivo il percorso che ho fatto negli ultimi tre anni: credo che qualche anno fa mi aveste posizionato tra i distruttori; lo scorso anno ero nei pragmatici; quest’anno capo della classifica, quindi il mio è sicuramente un percorso positivo agli occhi di ‘Politico'”.